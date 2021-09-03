Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. Генеральному прокурору страны Меррику Гарланду поручено обнародовать материалы о трагедии 11 сентября 2001 года в течение шести месяцев.

— В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях, — говорится в тексте указа.

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Байден подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он обязался обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну, пишет «РИА Новости».

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. В результате атак погибло 2 977 человек, в том числе 19 террористов, еще без вести пропали 24. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.



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