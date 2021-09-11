Российским ресторанам не хватает до 30% сотрудников из-за оттока мигрантов

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские рестораны из-за оттока мигрантов столкнулись с нехваткой сотрудников. В среднем она достигает 30%, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

«И мы не наберем на эти места никого, если не вернутся мигранты. Дело даже не в повышении зарплат», — рассказал он. По словам Миронова, с проблемой надо бороться либо на муниципальном, либо на федеральном уровне.

Он предложил разработать программу, стимулирующую приток рабочей силы в Россию. В частности, он считает возможным организовать дешевые чартеры для прилета мигрантов и обеспечение их доступным дешевым жильем.

«И самое главное, наверное, — город должен гарантировать, что если будет новая волна [коронавируса], они будут на каком-то обеспечении находиться», — цитирует Миронова ТАСС.

Напомним, из России депортировали сотни человек после серьезных правонарушений, в том числе массовых драк, с участием мигрантов, которые произошли в Москве. При этом большинство из иностранцев в столице ведет себя законопослушно — они регистрируются, получают и оплачивают патенты, трудятся на порой тяжелых работах, рассказал мэр города Сергей Собянин.



Татьяна Демина