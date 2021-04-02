В Госдуме заявили, что США усилили попытки повлиять на политическую конкуренцию в России

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что США усиливают попытки повлиять на политическую конкуренцию в стране в связи с приближением выборов в парламент.

«Нас не могут не настораживать участившиеся призывы американских политиков разного уровня нарастить помощь отдельным политическим силам в России. И в первую очередь потому, что речь идет о поддержке тех сил, которые занимаются деструктивной деятельностью», — заявил Пискарев.

Депутат отметил, что о попытках вмешательства во внутренние дела страны свидетельствуют, в частности, слова экс-посла США в России Майкла Макфола, заявившего о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве, в том числе в России.

Фото: duma.gov.ru

По словам депутата, иностранные неправительственные организации финансируют российскую оппозицию, которая без их поддержки не в силах самостоятельно «набрать политический вес», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Ранее Пискарев заявил, что одним из примеров вмешательства в парламентские выборы являются попытки внедрения «умного» голосования, «за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты».



Татьяна Демина