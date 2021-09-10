В Менделеевске 60 семей получили ключи от квартир в новом доме

В Менделеевске 60 семей получили ключи от квартир в новом пятиэтажном доме по ул. Тукая, 16. В него заселились работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, дети-сироты и врач-грантополучатель.

Дом имеет два подъезда. В нем расположены 20 однокомнатных, 21 двухкомнатная и 19 трехкомнатных квартир общей площадью 3,2 тыс. кв. метров, сообщили в Госжилфонде при президенте Татарстана.

«Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурными котлами индивидуального отопления», — рассказал исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.

Всего в 2021 году Госжилфонд при президенте РТ планирует построить в городах и районах Татарстана 161 дом на 280 тыс. кв. метров. Благодаря этому 5 159 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

В июле в Нижнекамске заселили 130-квартирный соципотечный дом №49-1 по улице 30 лет Победы, 33а. 10-этажный дом включает в себя три подъезда, 70 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир, общая жилая площадь которых 8,2 тыс. кв. метров.



Татьяна Демина