В Татарстане предоставят субсидии перевозчикам по маршрутам «Казань-Болгар» и «Казань-Свияжск»
Власти Татарстана предоставят субсидии перевозчикам по межмуниципальным маршрутам «Казань — Болгар — Казань» и «Казань — Свияжск — Казань». Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Контроль за исполнением возложен на Миндортранс Татарстана. Результат предоставления субсидии — перевозка не менее 1,2 тысячи человек по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии.
В июле стало известно, что в Татарстане транспортные компании, осуществляющие перевозку «льготников» по нерегулируемым тарифам в общественном транспорте, смогут получать субсидии из бюджета республики для компенсации выпадающих потерь. Госсовет республики одобрил законодательную инициативу Минтранса РТ по обеспечению равнодоступности общественного транспорта.
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