Жириновский отзовет закон о продаже пива на российских стадионах

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против продажи пива на стадионе и заявил, что отзовет соответствующий законопроект.

— Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива приняла ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что повысился процент пьющих людей из-за ЛДПР. «Единая Россия» хитрым маневром подсунула нам этот законопроект, чтобы этот закон пошел от нас. Со мной никто ничего не согласовывал! Поймите меня, что ЛДПР не может принять этот закон, потому что у нас 40 голосов, а у них — 340. «Единая Россия» примет все что угодно, у них 340 голосов, если правительство одобрит. Для меня важно было услышать мнение фанатов», — цитирует Жириновского «РБ-Спорт».

Фото: wikimedia.org

Запрет на продажу пива на спортивных объектах России действует с 2005 года. В 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах, однако дальше он не пошел. Инициаторами «пивного законопроекта» выступают депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. В 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина «вернуть пиво на стадионы ради православных», обосновав это заботой о «братьях» другой религии. В РПЦ не оценили широкий жест поддержки татарстанского президента и выступили «категорически против такого предложения».