В Госдуме поддержали законопроект о возврате пива на стадионы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

Так, документом разрешается продажа пива и напитков на его основе на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей. Исключение составляют футбольные юношеские турниры.

В планах направить деньги, вырученные от продажи пива на стадионах, на развитие детского и юношеского спорта, передает «Интерфакс».

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило о недопустимости продажи и потребления алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на стадионах во время футбольных матчей.

