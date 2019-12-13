Новости спорта

16:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Госдуме поддержали законопроект о возврате пива на стадионы

16:15, 13.12.2019
В Госдуме поддержали законопроект о возврате пива на стадионы
Фото: pxhere.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

Так, документом разрешается продажа пива и напитков на его основе на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей. Исключение составляют футбольные юношеские турниры.

В планах направить деньги, вырученные от продажи пива на стадионах, на развитие детского и юношеского спорта, передает «Интерфакс».

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило о недопустимости продажи и потребления алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на стадионах во время футбольных матчей.

СпортОбществоБизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров