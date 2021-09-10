В Татарстане мошенники от имени сотрудника Роспотребнадзора начали звонить предпринимателям

В Татарстане мошенник представился сотрудником Роспотребнадзора и выставил незаконные требования в адрес автомойки. Информация об этом поступила в адрес Управления РПН по РТ 8 сентября.



Звонок был осуществлен с номера +89996503328. Женщина в разговоре представилась Спириной Ольгой Владимировной и предложила перечислить денежные средства в размере 3 тысяч рублей за покупку уголка потребителя. В противном случае она грозилась устроить проверку.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что управление не имеет никакого отношения к этому звонку. Данные действия носят противоправный характер. Информацию для принятия мер направили в МВД по РТ.

Роспотребнадзор попросил сообщать обо всех подобных фактах обращения от имени должностных лиц в правоохранительные органы и для сведения по телефону доверия управления (843)238-53-08 (круглосуточно).



Ранее Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые собирают у россиян персональные данные под видом сотрудников. Злоумышленник обычно начинает разговор с того, что кто-то пытается сменить абонентский номер пользователя. В ведомстве заявили, что не звонят пользователям, не раскрывают персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах.

