Роскомнадзор предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные под видом его сотрудников

Роскомнадзор предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные под видом его сотрудников. Злоумышленник начинает разговор с того, что кто-то пытается сменить абонентский номер пользователя.

«Мнимый оператор предлагает тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Затем мошенник спрашивает человека, зарегистрирован ли он на портале госуслуг, и информирует о том, что недавно на проверяемый номер оформили кредит.

Эту информацию жертве злоумышленника готов подтвердить мнимый сотрудник Центробанка. Мошенники через мессенджер готовы предоставить фальшивую копию кредитного договора, составленного на имя пользователя.

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах», — сообщили россиянам в Роскомнадзоре.



В ведомстве неоднократно предупреждали о появлении в преддверии международной акции «Черная пятница» мошеннических сайтов, незаконно собирающих персональные данные пользователей. Для привлечения внимания покупателей злоумышленники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

Татьяна Демина