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В Татарстане за сутки провакцинировались от коронавируса 4,3 тысячи человек

11:24, 10.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки провакцинировались от коронавируса 4,3 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане процедуру вакцинации от коронавируса за сутки прошли 4,3 тысячи человек, всего — 1 033 025 человек, сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

В настоящее время работу продолжают 163 пункта вакцинации. Он отметил, что пункты вакцинации у метро убрали, поскольку в связи с холодами количество обращений в них упало до нуля. Однако они возобновят работу, когда погода стабилизируется. Лопушов отметил, что максимальный прирост был в июле — тогда прививку сделали более 18 тысяч человек.

«В РТ достаточно вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт», — сказал Лопушов.

Фото: realnoevremya.ru

Процедуру повторной вакцинации прошли 2 953 человека.

В Татарстане за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 25 957 случаев.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан Лопушов Дмитрий Владимирович

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