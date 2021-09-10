В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва газа в Ногинске

В Госдуме предложили включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, и температура должна держаться не пять дней, как сейчас, а три. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Вторыгина после трагедии в Ногинске, произошедшей 8 сентября.



В жилом доме взорвался бытовой газ, второй, третий и частично четвертый этажи здания обрушились. Из дома эвакуировали 170 человек. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, погибли семь.

Ссылаясь на СМИ, депутат отметила, что газ мог взорваться из-за включения жильцами отопления в связи с похолоданием в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».

Вчера в Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома. ЧП произошло в поселке Красногорский в Звениговском районе республики. По информации МЧС, после взрыва госпитализировали двух человек.

Маргарита Головатенко