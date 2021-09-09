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В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома

16:10, 09.09.2021
В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома
Фото: Максим Платонов (архив)

В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома. ЧП произошло в поселке Красногорский в Звениговском районе республики, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

По информации МЧС, после взрыва госпитализировали двух человек. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома.

Напомним, накануне в жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Сегодня спасатели извлекли тело седьмого погибшего на месте взрыва.

Татьяна Демина
Происшествия

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