В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома

Фото: Максим Платонов (архив)

В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома. ЧП произошло в поселке Красногорский в Звениговском районе республики, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

По информации МЧС, после взрыва госпитализировали двух человек. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома.

Напомним, накануне в жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Сегодня спасатели извлекли тело седьмого погибшего на месте взрыва.



Татьяна Демина