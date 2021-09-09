В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома
В Марий Эл взорвался газ в квартире двухэтажного дома. ЧП произошло в поселке Красногорский в Звениговском районе республики, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
По информации МЧС, после взрыва госпитализировали двух человек. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома.
Напомним, накануне в жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Сегодня спасатели извлекли тело седьмого погибшего на месте взрыва.
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