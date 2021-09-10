Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством долларовых миллионеров — 5,5 тысяч

Татарстан оказался на пятом месте в рейтинге регионов, где проживает больше всего долларовых миллионеров, сообщает Forbes со ссылкой на аналитику Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково».



Так, в республике проживает 5,5 тысяч долларовых миллионеров. Лидером по этому показателю стали Москва и Подмосковье — 104,5 тысячи, то есть 35% от общего числа в России. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 тысяч миллионеров.

Пятерку замыкают Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — 6 тысяч, и после них Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан оказался на восьмом месте в списке областей по количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц. Так, в республике по найму с официальной зарплатой в размере от 1 млн рублей числится свыше 200 человек.

Маргарита Головатенко