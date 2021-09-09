Путин сообщил, что до 2023 года Россия и Белоруссия подпишут соглашение об объединении рынка газа

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до 1 декабря 2023 года Россия и Белоруссия подпишут соглашение об объединении рынка газа. Он анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков двух государств.

Кроме того, Путин сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на следующий год останется на уровне 2021 года, пишет RT. Также главы России и Белоруссии обсудили создание общего платежного и оборонного пространства в рамках Союзного государства.

Встреча президентов России и Белоруссии проходила сегодня в московском Кремле. Она длилась четыре часа. Путин заверил, что договоренности, которых они планируют достичь, не связаны со сложившейся политической ситуацией в двух государствах «либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России». Он также предложил главе РБ предоставить возможность правительствам финализировать некоторые соглашения двух стран.

В ходе встречи президент РБ Александр Лукашенко заявил, что убежден, что принятие 28 союзных программ в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии станет прорывом во многих сферах.



Татьяна Демина