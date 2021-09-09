В Казани временно ограничат движение на участках улиц Телецентра и Маршрутной
В Казани в связи с перекладкой тепловых сетей временно ограничат движение на участках улиц Телецентра и Маршрутной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
С 13 до 27 сентября в Казани закроют участок возле дома №7 по улице Телецентра и участок по улице Маршрутной в районе пересечения с улицей Телецентра.
Напомним, в Казани с 10 сентября временно ограничат движение транспорта по автодороге на улице Рихарда Зорге. Это связано с выносом сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства второй линии метрополитена.
Кроме того, в связи с выносом газопровода из зоны строительства метро в Казани с 13 сентября закроют участок дороги на улице Юлиуса Фучика возле домов №141а и №106а.
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