В Казани временно ограничат движение на участках улиц Телецентра и Маршрутной

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в связи с перекладкой тепловых сетей временно ограничат движение на участках улиц Телецентра и Маршрутной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 13 до 27 сентября в Казани закроют участок возле дома №7 по улице Телецентра и участок по улице Маршрутной в районе пересечения с улицей Телецентра.

«Яндекс.Карты»/скриншот

Напомним, в Казани с 10 сентября временно ограничат движение транспорта по автодороге на улице Рихарда Зорге. Это связано с выносом сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства второй линии метрополитена.

Кроме того, в связи с выносом газопровода из зоны строительства метро в Казани с 13 сентября закроют участок дороги на улице Юлиуса Фучика возле домов №141а и №106а.



Татьяна Демина