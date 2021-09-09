В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Рихарда Зорге

Фото: Максим Платонов

В Казани с 10 сентября временно ограничат движение транспорта по автодороге на улице Рихарда Зорге. Это связано с выносом сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства второй линии метрополитена.

Для движения закроется участок возле домов №95 и №34/1 по улице Юлиуса Фучика. Ограничение будет действовать по 15 октября 2021 года, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в связи с выносом газопровода из зоны строительства метро в Казани с 13 сентября закроют участок дороги по улице Юлиуса Фучика возле домов №141а и №106а.

Ограничение движения по улице Фучика будет поэтапным. С 6 сентября по 16 октября в городе закрыт для движения транспорта участок по ул. Юлиуса Фучика возле домов №145а и №149. Затем с 17 по 30 октября недоступен будет участок возле здания №151.

Татьяна Демина