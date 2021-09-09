В РКБ рассказали о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом на трассе Казань — Оренбург

Восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин — доставили в РКБ, одного ребенка — в ДРКБ после аварии с участием микроавтобуса на трассе Казань — Оренбург. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе РКБ.

Четверо взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в состоянии, близком к удовлетворительному. Два человека отказались от госпитализации на месте аварии.

Ранее Минздрав Татарстана сообщил, что при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рыбно-Слободском районе Татарстана пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб на месте, до приезда скорой. На место аварии вылетал вертолет санавиации РКБ.



ДТП произошло на 71-м км трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе, вблизи населенного пункта Сорочьи Горы. По данным МВД по РТ, водитель Honda вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Он погиб на месте.