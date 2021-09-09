В Казани следователи МВД снова просят ареста для «звезд» Finiko

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовский суд Казани доставили новую фигурантку дела Finiko — «вице-президента» криптовалютного проекта Дину Габдуллину. Следователи ГСУ МВД Татарстана просят заключить ее под стражу, передает журналист «Реального времени».



Ожидается, что такое же ходатайство будет рассмотрено в отношении Лилии Нуриевой, которая по масштабу привлеченных вкладчиков и средств достигла в Finiko уровня «звезды 10-го уровня».

По ходатайству защиты часть процесса по Габдуллиной закрыли — будут оглашать данные медицинских документов.

Напомним, обе были задержаны 7 сентября в кабинетах следователей, куда пришли на допрос по повесткам в качестве свидетелей.

Габдуллиной и Нуриевой инкриминируют мошенничество в особо крупном размере с ущербом не менее 250 млн рублей в составе организованной группы в период с 1 декабря 2018-го по 28 июля 2021 года.

Напомним, ровно такое же обвинение уже предъявлено арестованным по делу — лидеру криптопирамиды Кириллу Доронину и «вице-президенту» Ильгизу Шакирову, а также объявленным в международный розыск партнерам Доронина — Марату и Эдварду Сабировым и Зыгмунту Зыгмунтовичу.

Претензии Доронин и Шакиров не признают. Адвокат последнего на заседании по мере пресечения обвинил силовиков в незаконном задержании своего клиента.