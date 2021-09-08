В Казани на форуме «Россия — спортивная держава» представили 3D-образы талисманов ГТО

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на форуме «Россия — спортивная держава» представили 3D-образы талисманов комплекса «Готов к труду и обороне». В зоне «Союзмультфильма» гости и участники мероприятия смогли примерить их с помощью специального контроллера.

Талисманами комплекса ГТО являются медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Они олицетворяют силу, выносливость, скорость, гибкость и прикладные навыки.

— Анимация благодаря своей образной составляющей может понятно и без назидания рассказать представителям всех возрастов о пользе спорта и здорового образа жизни, — цитирует ТАСС генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлию Осетинскую.

Сегодня в Казани стартовал IX Международный форум «Россия — спортивная держава». Главной площадкой проведения мероприятия стал Международный выставочный центр «Казань Экспо». В мероприятии примут участие более 100 спикеров из отрасли физической культуры, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, главы регионов России, представители федеральных органов исполнительной власти, известные спортсмены, лидеры спортивной индустрии, а также министры спорта зарубежных стран. Они обсудят стратегию развития физической культуры и спорта в России. Открытие форума — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина