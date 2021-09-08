Спорт — норма жизни: в Казани стартовал форум «Россия — спортивная держава»

14:06, 08.09.2021 39
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани стартовал IX Международный форум «Россия — спортивная держава». Главной площадкой проведения мероприятия стал Международный выставочный центр «Казань Экспо». В мероприятии примут участие более 100 спикеров из отрасли физической культуры, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, главы регионов России, представители федеральных органов исполнительной власти, известные спортсмены, лидеры спортивной индустрии, а также министры спорта зарубежных стран. Они обсудят стратегию развития физической культуры и спорта в России. Открытие форума -  в фоторепортаже "Реального времени".


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