Спорт — норма жизни: в Казани стартовал форум «Россия — спортивная держава»

Сегодня в Казани стартовал IX Международный форум «Россия — спортивная держава». Главной площадкой проведения мероприятия стал Международный выставочный центр «Казань Экспо». В мероприятии примут участие более 100 спикеров из отрасли физической культуры, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, главы регионов России, представители федеральных органов исполнительной власти, известные спортсмены, лидеры спортивной индустрии, а также министры спорта зарубежных стран. Они обсудят стратегию развития физической культуры и спорта в России. Открытие форума - в фоторепортаже "Реального времени".
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