В Челнах 12-летний ребенок отравился неизвестным веществом — прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах во вторник, 7 сентября, 12-летний ребенок отравился неизвестным веществом. Прокуратура автограда начала проверку по этому факту, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ребенка госпитализировали в КМДЦ. Известно, что он и его мать состояли на учете в отделе полиции.

Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле в Казани несколько детей отправились в аквапарке «Ривера»: один ребенок попал в отделение реанимации ДРКБ в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо находились в приемном отделении в среднем состоянии под наблюдением. После инцидента прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку.

Татьяна Демина