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Синоптики предупредили о сильном ветре порывами 16—21 м/с в Татарстане 9 сентября

15:17, 08.09.2021
Синоптики предупредили о сильном ветре порывами 16—21 м/с в Татарстане 9 сентября
Фото: 16.mchs.gov.ru

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили об ухудшении погодных условии в четверг. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и днем 9 сентября на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 16—21 м/с.

Кроме того, прогнозируются дожди. Ночью ожидается до +8... +10 градусов, днем воздух прогреется до +13... +15˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью и утром 8 сентября на территории республики местами прогнозировались заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса.

Общество Татарстан

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