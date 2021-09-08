В Татарстане осудили мать, пытавшуюся задушить своего двухлетнего сына

Прокуратура Сармановского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летней женщины. Суд признал ее виновной в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщил помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Вечером 9 января текущего года она, будучи пьяной, была со своими детьми в доме сожителя в п.г.т. Джалиль. Женщина подошла к двухлетнему сыну, сидевшему на коленях у матери сожителя, схватила рукой за шею и стала душить. Ее остановили мужчина с матерью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Женщина признала свою вину частично. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

В надзорном ведомстве заметили, что в марте текущего года суд лишил женщину родительских прав в отношении ее детей.

В январе СК РФ по РТ сообщал, что состояние мальчика опасений не вызывает, его на время передали в приемную семью.