В Татарстане мать подозревают в попытке задушить сына

Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. В преступлении подозревают местную жительницу, сообщает Следком РФ по РТ.



По версии следствия, 9 января женщина, будучи пьяна, схватила и пыталась задушить своего сына 2019 года рождения. Ее остановил сожитель. Женщина признала, что пыталась расправиться с ребенком из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

Сейчас подозреваемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Состояние ребенка опасений не вызывает, сейчас его на время передали в приемную семью. Решается вопрос о лишении родительских прав подозреваемой. Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжается расследование уголовного дела.

realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Напомним, в Татарстане возбудили уголовное дело после обморожения двух детей в сарае.

Маргарита Головатенко