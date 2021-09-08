В Татарстане установили размер ежемесячных выплат на 2022 год

В Татарстане установили ежемесячные денежные и иные виды выплат на 2022 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С 1 января 2022 года коэффициент индексации ежемесячных выплат устанавливается в размере 1,04, следует из документа.

Так, в 2022 году ежемесячная выплата в размере 547 рублей будет выплачиваться ветеранам труда и пенсионерам (женщины старше 55 и мужчины от 60 лет), чей доход не превышает 20 тыс. рублей, лицам, удостоенным госнаград РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проработавшим в тылу не менее 6 месяцев в годы Великой Отечественной войны, награжденные медалями и орденами СССР за труд во время войны, и реабилитированные получат по 817 рублей в месяц. Гражданам, пострадавшим от политических репрессий, выплатят по 685 рублей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей и переданным в приемные семьи, выделят: 9732 рублей в месяц (дошкольникам) и 11222 рублей (школьникам).



На проезд пенсионерам, чей размер дохода не превышает 20 тысяч рублей, дадут по 547 рублей. Школьникам на питание в государственных учебных заведениях на период обучения выделят по 8,3 рубля в день.

В конце августа в отделении Пенсионного фонда по РТ заявили, что в Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров.

Татьяна Леухина