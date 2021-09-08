В России выявили 18 024 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 18 024 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 065 904.

Выздоровели за минувшие сутки 18 262 пациента с коронавирусом, всего — 6 320 512. Умерли за сутки 797 россиян с COVID-19. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 189 582 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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