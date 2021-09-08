В Татарстане отремонтированы наиболее изношенные участки дороги к селу Верхний Услон

В Верхнеуслонском районе Татарстана завершается ремонт подъездной автомобильной дороги к селу Верхний Услон. Здесь по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновлены наиболее изношенные участки общей протяженностью 2,5 км. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-10, щебнем укрепили обочины по 2,5 м с каждой стороны. Отмечается, что осталось установить 17 дорожных знаков и нанести разметку.

Фото: Максим Платонов

Дорога имеет две полосы — ширина проезжей части составляет 7 м. Всего в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км автомобильных дорог регионального значения.

По улицам Гладилова и Поперечно-Базарной в Кировском районе Казани завершился ремонт проезжей части. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 1,3 км.



Алексей Нечаев