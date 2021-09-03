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В Кировском районе Казани отремонтировали две улицы

11:19, 03.09.2021
В Кировском районе Казани отремонтировали две улицы
Фото: kzn.ru

По улицам Гладилова и Поперечно-Базарной в Кировском районе Казани завершился ремонт проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 1,3 км. Поперечно-Базарная улица отремонтирована на участке до улицы Краснококшайской, Гладилова — полностью. Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Также были отремонтированы тротуары, заменены дорожные и газонные бортовые камни.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, было установлено 52 дорожных знака и реконструировано 3 светофора.

В начале июне сообщалось, что в Казани приступили к ремонту двух улиц в Кировском районе — улице Гладилова и улице Поперечно-Базарной — ее обновят до Краснококшайской.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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