Верховный суд РТ отменил приговор по делу об аферах на 25 млн в «Росгосстрахе»

Фото: «Реальное время»

Осужденных освободить, приговор отменить, уголовное дело вернуть в прокуратуру — такое решение по уголовному делу казанских топ-менеджеров «Росгосстраха» вынес накануне Верховный суд Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили их адвокаты.



Напомним, в апреле 2021 года Московский райсуд Казани признал экс-руководителя управлений по работе с финансовыми институтами и развитию партнерских продаж «Росгосстраха» Рената Шакирова и экс-замдиректора татарстанского филиала по партнерским продажам «Росгосстраха» Рената Хайруллина виновными в мошенничестве с хищением премиальных процентов брокеров-посредников страховых сделок с ущербом на 25,6 млн рублей.

Шакирова приговорили к 4,5 годам, Хайруллина — к 4 годам колонии общего режима.

Приговор был обжалован. Однако быстро рассмотреть эти жалобы Верховному суду РТ помешала высылка Хайруллина в СИЗО за пределы Татарстана ввиду перелимита в изоляторах республики. Поскольку решение об этом этапе было принято до того, как осужденный смог согласовать свою позицию с новым адвокатом, апелляционная инстанция в августе постановила вернуть Хайруллина в СИЗО Казани. Это решение было исполнено.

В ближайшее время оба бывших ВИП-страховщика должны выйти из СИЗО в ранге обвиняемых. Вину оба не признают.

Какие ошибки в их приговоре нашел Верховный суд РТ, в резолютивной части решения не прозвучало.

Напомним, третья фигурантка этого дела на старте расследования выехала в США, обвинение ей предъявили заочно.