Казань заняла 18-е место в рейтинге российских городов по количеству жителей, работающих по специальности

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань заняла 18-ю строчку рейтинга российских городов, жители которых работают по специальности. Лидером оказался Воронеж.

Рейтинг городов сформировали на основании трех вопросов: какое у человека образование, кто он по профессии и работает ли по своей специальности. В топ-5 городов по количеству работающих по специальности, помимо Воронежа, вошли Красноярск, Иваново, Саранск и Пермь.

В десятку также попали Брянск, Волгоград, Липецк, Омск и Челябинск. Вторая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Саратов, Нижний Новгород, Симферополь, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На 21-й и 22-й строчках оказались Краснодар и Москва соответственно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чаще всего по специальности работают медики — 43% опрошенных россиян, специалисты в сфере строительства (29%) и образования (15%). Среди самых распространенных причин, по которым люди уходят от работы по полученному образованию, на первом месте низкие зарплаты (79%), на втором — отсутствие карьерного роста (11%), на третьем — желание развиваться в новом направлении (10%).

Исследование проводилось с помощью личных и телефонных интервью в 22 городах России. В опросе участвовали 2 640 респондентов, сообщает пресс-центр исследовательского агентства Zoom Market.

Ранее исследователи выяснили, что почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте». Это меньше, чем во время пандемии и в 2019 году.



Татьяна Демина