Исследование: почти 40% опрошенных россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Около 40% россиян готовы получать заработную плату «в конверте». Это меньше, чем во время пандемии и в 2019 году. Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой готовы 39% опрошенных. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Работать неофициально россияне согласны в основном из-за сложностей с трудоустройством и по личным причинам, например, чтобы не платить алименты или «хоть бы какую-то работу по специальности найти, не до переборов».

Отказываются работать «в черную» 37% опрошенных. Свою позицию они объясняют желанием иметь те или иные социальные гарантии: пенсию, оплачиваемые больничные и отпуска. Порядка 24% опрошенных затруднились ответить, но заметили, что им важно знать, какая зарплата и задачи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом мужчины чаще женщин соглашаются на «черную» зарплату: 43% против 36%. Среди молодых людей до 24 лет зарплату «в конверте» готовы получать 35%, среди респондентов старше 45 лет — 42%. В исследовании отмечается, что согласных на «черную» или «серую» оплату больше среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. рублей (41%).

Опрос проводился в 407 населенных пунктах во всех округах РФ 18 августа — 2 сентября 2021 года среди экономически активного населения России старше 18 лет. Размер выборки — 1 600 респондентов, передает ТАСС.

По данным сервиса SuperJob, вакансия токаря-револьверщика в Татарстане вошла в число самых высокооплачиваемых в сфере производства в России в августе. Работодатель готов платить от 85 до 90 тыс. рублей в месяц человеку с опытом работы не менее трех лет и квалификацией не ниже V разряда.

Татьяна Леухина