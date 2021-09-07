Минобрнауки РФ: на карбоновом полигоне в Татарстане начались подготовительные работы

В Татарстане начались подготовительные работы на карбоновом полигоне. Специалисты КФУ изучают ландшафты на эталонных участках, анализируют растительность и готовятся к измерению фотосинтеза, сообщили в Минобрнауки России.

Планируется, что уже летом 2022 года на карбоновом полигоне в Татарстане начнет работать полноценная научная лаборатория. На его территории республиканские предприятия получат первые показатели по углеродному следу, пишет ТАСС.

Напомним, создание в Татарстане карбоновых полигонов анонсировал во время визита в Казань в марте текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Их система создается по национальному плану мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Первый в стране карбоновый полигон по программе Минобрнауки России открыли 30 августа.

Планируется, что карбоновые полигоны — территории с уникальной экосистемой, где ученые проводят мониторинг, анализ и испытания по контролю выбросов вредных газов появятся в Зеленодольском и Елабужском районах Татарстана. На них разместят специальные высокие вышки, которые будут замерять вредные вещества в атмосферном воздухе.



Татьяна Демина