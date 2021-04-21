В Зеленодольском и Елабужском районах РТ построят карбоновые полигоны — видео

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В Зеленодольском и Елабужском районах Татарстана появятся карбоновые полигоны — территории с уникальной экосистемой, где ученые проводят мониторинг, анализ и испытания по контролю выбросов вредных газов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На карбоновых полигонах разместят специальные высокие вышки, которые будут проводить замеры вредных веществ в атмосферном воздухе. В Татарстане проектом займется Казанский федеральный университет.

Третью площадку карбонового полигона могут в будущем разместить в Альметьевском районе РТ. Первые результаты работы полигонов станут известны осенью, когда представят результат мониторинга выделения углекислого газа.

Создание в Татарстане карбоновых полигонов анонсировал во время визита в Казань в марте текущего года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Полигоны есть в Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.



Система карбоновых полигонов создается по национальному плану мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.

Татьяна Демина