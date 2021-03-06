В Казани создадут карбоновый полигон

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко анонсировал создание в Казани карбонового полигона. Он станет восьмым по счету в России, пишет «Российская газета».

Карбоновый полигон представляет собой территорию с уникальной экосистемой, предназначенной для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

На данный момент реализация пилотного проекта системы карбоновых полигонов проходит в семи регионах России: Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменских областях, а также на базе семи российских вузов.

Фото: tatarstan.ru

Система карбоновых полигонов создается по национальному плану мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.

Напомним, сегодня Чернышенко ознакомился с цифровыми технологиями добычи нефти в научном центре «Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты», расположенном на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.



Татьяна Демина