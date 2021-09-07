Гендиректор КАМАЗа рассказал о дефиците грузовиков на рынке

У «КАМАЗа» есть портфель заказов до первого полугодия 2022 года. На сегодняшний день на рынке уже наблюдается дефицит грузовиков, компания готова производить больше машин. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор челнинского предприятия Сергей Когогин.



Он отметил, что компания будет плавно поднимать цены на автомобили. За 2021 год «КАМАЗ» поднял цены на 9%.

— Сегодня уже есть дефицит, и мы готовы произвести больше, но в связи с известными обстоятельствами (глобальный дефицит полупроводников — прим. ред.) гарантировать этого не можем, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Когогина, в сентябре «КАМАЗ» планирует собирать 200 автомобилей в сутки, а в октябре, ноябре и декабре — по 210 единиц в сутки.

На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме заявил, что в ведомстве не исключают периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов в 2022 году.

Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. В июле один из российских автопроизводителей АвтоВАЗ на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh. Всего таких приостановок было четыре.

1 сентября правительство России выделило ПАО «КАМАЗ» 1,04 млрд рублей на программу модернизации производства. Ожидается, что с такой поддержкой компания сможет «возместить затраты на инвестиционные проекты и запустить линию профилирования лонжеронов».

