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«Татнефть» создала дочернюю компанию «Татнефть-Инжиниринг»

15:14, 07.09.2021
«Татнефть» создала дочернюю компанию «Татнефть-Инжиниринг»
Фото: tatneft.ru

ПАО «Татнефть» учредило новую дочернюю компанию — ООО «Татнефть-Инжиниринг». Соответствующая информация появилась в базе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания займется строительством «прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки». Руководитель — Анатолий Александров.

В июле текущего года «Татнефть» выкупила у ООО «ТНГ-Групп» компанию «ТНГ-АлГИС», которая занимается оказанием услуг по проведению геологических и промыслово-геофизических работ в структурных, разведочных и эксплуатационных скважинах.

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