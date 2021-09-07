«Татнефть» создала дочернюю компанию «Татнефть-Инжиниринг»
ПАО «Татнефть» учредило новую дочернюю компанию — ООО «Татнефть-Инжиниринг». Соответствующая информация появилась в базе данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Компания займется строительством «прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки». Руководитель — Анатолий Александров.
В июле текущего года «Татнефть» выкупила у ООО «ТНГ-Групп» компанию «ТНГ-АлГИС», которая занимается оказанием услуг по проведению геологических и промыслово-геофизических работ в структурных, разведочных и эксплуатационных скважинах.БизнесПромышленность Татарстан
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