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«Татнефть» купила компанию «ТНГ-АлГИС»

16:50, 16.07.2021
«Татнефть» купила компанию «ТНГ-АлГИС»
Фото: tatneft.ru

«Татнефть» выкупила у ООО «ТНГ-Групп» компанию «ТНГ-АлГИС», которая занимается оказанием услуг по проведению геологических и промыслово-геофизических работ в структурных, разведочных и эксплуатационных скважинах.

Большая часть приобретенных активов «ТНГ-АлГИС», в которые вошли производственные базы, оборудование, аппаратный комплекс, спецтехника, автотранспорт, клиентская база и портфель действующих контрактов, находится в Альметьевске, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Сумма сделки не названа. Отмечается, что «ТНГ-АлГИС» продолжит работу как дочернее общество «Татнефти» и сохранит всех действующих сотрудников.

Напомним, в июне «Татнефть» стала собственником 100% акций крупнейшего в России производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — калининградской компании «Экопэт».

Татьяна Демина
БизнесПромышленностьНефть Татарстан
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