В Казани на фасаде дома по улице Клары Цеткин появился мурал «Сон»

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На фасаде дома по улице Клары Цеткин в Казани появился новый мурал под названием «Сон», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.



Работу выполнила заинская художница Ляйсан Аюпова в рамках фестиваля стрит-арта «ФормАрт». По словам художницы, на выполнение работы у нее ушло три дня.

Как описывает свою работу сама художница, это — «послание людям о том, что иногда есть возможность переживать опыт прошлого в «мире грез»: «Именно сон может стать проводником в мир познания человеком настоящего и будущего, может вдохновить каждого на то будущее, которое он захочет».

В августе в столице Татарстана состоялась официальная церемония открытия семи новых муралов. Они были созданы в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Маргарита Головатенко