На участие в выборах по технологии «Мобильный избиратель» подали заявления 14 тысяч татарстанцев
Заявление на участие в выборах по технологии «Мобильный избиратель» подали 14 тысяч жителей Татарстана, сообщает ЦИК РТ.
Благодаря этому механизму гражданин может проголосовать на любом избирательном участке независимо от места прописки, например в другом городе.
Для этого достаточно подать заявление о включении в список участников по фактическому месту нахождения. Подать заявление до 13 сентября можно одним из следующих способов:
- через федеральный портал госуслуг;
- в офисах МФЦ Татарстана (60 отделений);
- в территориальных комиссиях республики (65 пунктов приема заявлений);
- в участковых комиссиях республики с 8 по 13 сентября.
В конце августа было известно о 10 318 татарстанцев, которые заявили о желании проголосовать по месту фактического местонахождения.
В этом году голосования на придомовой территории, так называемого голосования на пеньках, не будет. На предстоящих выборах электорат ждут три формы голосования: на участке, на дому и на отдаленных территориях.
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