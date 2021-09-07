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На участие в выборах по технологии «Мобильный избиратель» подали заявления 14 тысяч татарстанцев

12:20, 07.09.2021
На участие в выборах по технологии «Мобильный избиратель» подали заявления 14 тысяч татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Заявление на участие в выборах по технологии «Мобильный избиратель» подали 14 тысяч жителей Татарстана, сообщает ЦИК РТ.

Благодаря этому механизму гражданин может проголосовать на любом избирательном участке независимо от места прописки, например в другом городе.

Для этого достаточно подать заявление о включении в список участников по фактическому месту нахождения. Подать заявление до 13 сентября можно одним из следующих способов:

  • через федеральный портал госуслуг;
  • в офисах МФЦ Татарстана (60 отделений);
  • в территориальных комиссиях республики (65 пунктов приема заявлений);
  • в участковых комиссиях республики с 8 по 13 сентября.
Фото: realnoevremya.ru

В конце августа было известно о 10 318 татарстанцев, которые заявили о желании проголосовать по месту фактического местонахождения.

В этом году голосования на придомовой территории, так называемого голосования на пеньках, не будет. На предстоящих выборах электорат ждут три формы голосования: на участке, на дому и на отдаленных территориях.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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