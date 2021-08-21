В ЦИК Татарстана заявили, что в этом году «голосования на пеньках» не будет

В этом году голосования на придомовой территории, так называемого «голосования на пеньках», — не будет. На предстоящих выборах электорат ждут три формы голосования: на участке, на дому и на отдаленных территориях. Об этом заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на встрече с участниками избирательной кампании-2021 в Челнах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдаленные территории — это населенные пункты, где нет избирательных участков и большие проблемы с транспортной доступностью. Республиканский ЦИК совместно с территориальными избиркомами примет решение по каждой территории, которая нуждается в организации такой формы голосования, заверил Кондратьев.

Участковые избирательные комиссии будут работать три дня: 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 20 вечера.

Председатель ЦИК РТ напомнил о функции «Мобильный избиратель», благодаря которому можно обеспечить голосование по месту фактического местонахождения избирателя не на своем УИК, а в другом городе или даже за рубежом, передает пресс-служба ЦИК РТ.