Технологией «Мобильный избиратель» воспользовались более 10 тысяч татарстанцев

10 318 татарстанцев заявили о желании проголосовать по месту фактического местонахождения. Это можно сделать через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

— Все направлено на удобство избирателя. На прошлых выборах депутатов Государственной думы, в 2016 году, татарстанцы, желающие проголосовать по месту своего фактического нахождения, должны были сходить в свою избирательную комиссию, получить открепительное удостоверение, потом на месте сходить в новый УИК, прикрепиться. Все это требовало времени, расходов на дорогу. Сейчас все удобно, автоматизировано, — заявил председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Личное участие требуется только на стадии подачи заявления: через портал госуслуг, один из офисов МФЦ или одну из территориальных избирательных комиссий, а с 8 сентября — через свою участковую комиссию. В соответствии с пожеланием избирателя прикрепление к новому участку происходит автоматически. Нужно только выбрать удобный для себя избирательный участок.

Кроме того, в этом году голосования на придомовой территории, так называемого голосования на пеньках, не будет. На предстоящих выборах электорат ждут три формы голосования: на участке, на дому и на отдаленных территориях.



Алексей Нечаев