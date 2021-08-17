На Татарстан приходится почти 25% от всех отправлений товаров с маркетплейсов в ПФО

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам первого полугодия 2021 года на Татарстан приходится 24,5% от всех отправлений товаров с маркетплейсов в Приволжском федеральном округе. В конце прошлого года этот показатель составлял 17,5%.

Выросла доля отправлений товаров из Татарстана и в целом по России. Если в конце 2020-го она составляла 0,89%, то по итогам января — июня этого года достигла 1,82%.

По итогам первого полугодия 2021 года удалось обеспечить опережающее развитие отрасли eCom в Татарстане по сравнению со средними темпами роста в ПФО и России, отметил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.



По товарообороту доля татарстанских селлеров на маркетплейсах в ПФО за шесть месяцев 2021 года выросла с 14,6% до 20,9%. В целом по стране этот показатель увеличился с 0,55% до 1,56%, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — июня 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «КазаньЭкспресс» и eBay) выросло до 9 582. По сравнению с концом прошлого года их число увеличилось почти в три раза — тогда их насчитывалось 3 291.



Татьяна Демина