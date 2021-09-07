Сотрудников исполкома Казани, не предоставивших полные сведения о доходах, привлекут к ответственности

Фото: прокуратура РТ

В исполкоме Казани прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере противодействия коррупции в части предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщил помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что некоторые сотрудники указали неполные сведения о банковских счетах, открытых ими или их супругами.

В адрес руководитель исполкома внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Маргарита Головатенко