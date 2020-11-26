Пеле прокомментировал информацию о смерти Марадоны

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал информацию о кончине Диего Марадоны.

«Конечно, однажды мы вместе попинаем мяч на небесах», — цитирует Пеле Reuters.

Напомним, накануне стало известно о смерти Марадоны. Бывшему футболисту и тренеру сборной Аргентины было 60 лет. Он умер в больнице от остановки сердца.

О карьере и знаменательных датах Диего Армандо Марадоны можно почитать в специальном материале «Реального времени».