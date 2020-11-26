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Пеле прокомментировал информацию о смерти Марадоны

10:07, 26.11.2020 1
Пеле прокомментировал информацию о смерти Марадоны
Фото: eurosport.ru

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал информацию о кончине Диего Марадоны.

«Конечно, однажды мы вместе попинаем мяч на небесах», — цитирует Пеле Reuters.

Напомним, накануне стало известно о смерти Марадоны. Бывшему футболисту и тренеру сборной Аргентины было 60 лет. Он умер в больнице от остановки сердца.

О карьере и знаменательных датах Диего Армандо Марадоны можно почитать в специальном материале «Реального времени».

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:22
    Пеле теперь живая легенда футбола №1.
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