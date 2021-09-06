Главстрой Татарстана объявил тендер на расчистку водоемов республики

Фото: Олег Тихонов (архив)

Главстрой Татарстана объявил тендер на расчистку и очистку водоемов республики. Подать заявку на участие в нем можно 14 сентября.

Так, на расчистку реки Актай и осушительной системы в селе Базарные Матаки Алькеевского района РТ планируется направить почти 27,8 млн рублей, на очистку реки Билярка в селе Билярск Алексеевского района — 32,1 млн рублей, на русловыпрямление и очистку русла ручья Татарский Илек у села Сарманово Сармановского района РТ — 3,8 млн рублей.

На очистку и благоустройство озера у села Старое Мокшино Аксубаевского района готовы выделить почти 5,5 млн рублей, на очистку и благоустройство водоема в деревне Ясашно-Барышево Апастовского района РТ — 18,4 млн рублей и т.д.

Всего в общей сложности на эти цели из бюджета Татарстана направят 118 млн рублей, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок. В этот же день проведут аукцион.

В июле сообщалось, что в Мамадыше проведут работы по расчистке правого притока реки Вятки. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».



Татьяна Демина