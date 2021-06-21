В Татарстане по итогам января — апреля 2021 года объем ВРП составил 938,8 млрд рублей

По итогам января — апреля 2021 года объем валового регионального продукта Татарстана составил 938,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,4%, сообщается на сайте Министерства экономики РТ.

Индекс промышленного производства в Татарстане за первые четыре месяца этого года вырос на 1,6% к уровню января - апреля 2020 года. За этот период отгружено продукции на сумму 1 трлн 155,5 млрд рублей.

Напомним, в феврале на годовой коллегии Минэкономики Татарстана власти объявили о готовности сделать постпандемийный рывок, выйдя в этом году на рост ВРП в 3,9%.

Татьяна Демина