В Кукморском районе Татарстана продлили временное закрытие автодороги

Фото: Максим Платонов

До 1 ноября в Кукморском районе РТ продлили временное закрытие движения по автодороге Кукмор — Шемордан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Там продолжается ремонт участка с 5,4 км по 8,7 км. Водителей просят заранее планировать свой маршрут по этой дороге.

Фото: Максим Платонов

В августе сообщалось, что ремонтные работы запланированы на дорогах Кукмор — Шемордан — Олуяз (2 км) и Новотроицк — Татарская Тулба — Плаксиха (3 км). Суммарная протяженность сети дорог общего пользования в Кукморском районе составляет 405 км, 340,9 км из которых имеют асфальтобетонное покрытие. В план дорожных работ на 2021 год включен 21 участок дорог регионального значения.



Алексей Нечаев