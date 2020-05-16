Собчак оценила работу властей Татарстана по благоустройству
Телеведущая Ксения Собчак включила Казань в свой личный рейтинг лучших городов России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.
Собчак оценила работу властей по благоустройству во время прямого эфира в Instagram с блогером Лешкой Мюцентендлером.
«Казань — прекрасное тоже место, и мне очень нравится, как Минниханов распорядился сделать в городе парки, дороги», — сказала она.
Впрочем, в личном рейтинге телеведущей Казань заняла не первое место, предпочтение отдано Екатеринбургу. Позже Собчак опубликовала голосование в своем телеграм-канале, где пользователи все-таки предпочти Казань.
Ранее Казань вошла в топ-3 среди городов-миллионников России по индексу качества городской среды. Впереди оказались только Москва и Санкт-Петербург.
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