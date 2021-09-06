Метшин: после реконструкции вместимость летних детских лагерей Казани выросла в 2021 году с 50% до 75%

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин на сегодняшнем деловом понедельнике в городской ратуше отметил, что если в прошлом году кампания по отдыху детей в летних лагерях была усеченной из-за пандемии (начавшись на месяц позже), то в этом году удалось стартовать своевременно, «несмотря на то, что действовали те же ограничения Роспотребнадзора».

— Ни в одном лагере мы не допустили возникновения очага инфекции. Медикам, конечно, спасибо, на их плечах лежала большая работа по обеспечению безопасности по предписаниям Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

По словам Метшина, проведение капремонта и реконструкции летних оздоровительных лагерей позволило многим из них увеличить свою вместимость с 50% до 75%.

— Лагеря были востребованы и раньше. А теперь это настоящие отели со всеми удобствами и инфраструктурой. Четыре летних лагеря мы полностью отремонтировали, остальные в процессе [реконструкции]. Надеемся, что в скором времени мы доведем до единого стандарта все загородные лагеря.

Всего, по данным первого зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи казанского исполкома Алины Шароновой, почти 30 тысяч казанских детей этим летом отдохнули в 25 лагерях (из которых 13 — принадлежат казанской мэрии, 12 — различным предприятиям), а с начала года — более 31 тысячи. Хотя до конца года в лагеря отдыха планируется отправить еще 8,3 тысячи казанских детей, вероятно, плановый показатель достигнут не будет: Шаронова заявила, что пока отдохнули 79% детей от запланированного. Она также рассказала, что кешбэк (возврат стоимости путевки в детские лагеря родителям, но не более 20 тыс. рублей) получили 10 тысяч казанцев.

Фото: Максим Платонов

На совещании также стало известно, что из-за продолжающейся пандемии (отметим, что новая волна коронавируса уже начала затрагивать и детей) персонал лагерей тестировался на ковид регулярно, везде были установлены бактерицидные облучатели и антисептики. В сами лагеря принимались дети только с медицинской картой, контроль за ними был круглосуточный. Безопасность (в свете известного расстрела в казанской школе) обеспечивали заборы и охраны. А также проверки: в среднем каждый лагерь принял на себя за лето от 5 до 10 таких проверок.

В пришкольных лагерях столицы Татарстана в июне—августе отдохнули 13 900 детей, в отрядах труда и отдыха — 1 980, в муниципальных лагерях — 7 635 человек, в лагерях предприятий — 5 981 ребенок.