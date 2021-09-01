В оздоровительных лагерях Казани летом отдохнули почти 30 тыс. детей

Фото: Максим Платонов (архив)

Летом 2021-го в оздоровительных лагерях Казани отдохнули 29 680 детей. Всего с начала текущего года организованным отдыхом охвачены 31 385 несовершеннолетних, или 79% от плана.

В пришкольных лагерях столицы Татарстана в июне-августе отдохнули 13 900 детей, в отрядах труда и отдыха — 1 980, в муниципальных лагерях — 7 635 человек, в лагерях предприятий — 5 981 ребенок. До конца года в Казани отдохнут еще 8 362 ребенка.

Всего в городе в этом году работали 25 детских лагерей. Из них 13 — муниципальные, остальные — от предприятий, сообщается на сайте мэрии Казани.

Некоторые родители при покупке путевок в лагеря воспользовались программой детского кешбэка. В общей сложности они смогли вернуть более 50 млн рублей. В Казани размер кешбэка составлял от 2,5 до 12 тыс. рублей за одну путевку.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России летом 2021 года в оздоровительных лагерях отдохнули более 4,5 млн детей. В прошлом году это число было на 1,2 млн несовершеннолетних меньше.

Татьяна Демина